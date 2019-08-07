اخماد حريق اندلع في مخزن ومحال تجارية وسط بغداد

2019/08/07 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، باندلاع حريق في مخزن ومحال تجارية بمنطقة الكرادة وسط بغداد، مشيرا الى ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماده.

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