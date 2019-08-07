الإعلام الأمني تكشف تفاصيل عملية ملاحقة 4 ارهابيين وقتلهم في ديالى

2019/08/07 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، تفاصيل ملاحقة أربعة إرهابيين وقتلهم في ديالى.

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