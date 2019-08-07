مالية كردستان تقرر إيقاف توزيع رواتب موظفي الإقليم إلى ما بعد عيد الاضحى

2019/08/07 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، إيقاف توزيع رواتب موظفي الإقليم إلى ما بعد عيد الاضحى.

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