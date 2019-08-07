2019/08/07 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحببا أو لأغراض أخرى، تعود اليمنيون وليسوا هم فقط، على إطلاق أسماء على السيارات، سجل من هذه الظاهر إطلاق اسم “أبو دبة” على إحدى طرازات التيوتا نهاية الثمانينات.ولاحقا ظهرت “ليلى علوي” في حلبة المنافسة، حيث أطلقت على طرازات التيوتا في التسعينيات، وبقيت كذلك إلى آخر طرازاتها عام 2000، وحينها انتزعت “مونيكا لوينسكي” الراية من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليمن من أبو دبة إلى مونيكا لوينسكي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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