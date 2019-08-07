2019/08/07 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ الثاني من مايو/أيار الماضي، فرضت الولايات المتحدة حظرا تاما على صادرات النفط الإيرانية، ولم تسمح سوى لثماني دول بمواصلة المعاملات التجارية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف فشلت أميركا في ضبط صادرات النفط الإيرانية؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف فشلت أميركا في ضبط صادرات النفط الإيرانية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).