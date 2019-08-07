2019/08/07 | 13:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الاربعاء 7 اب 2019، عن تفاصيل عملية صولة الابطال ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ديالى تكشف عن عملية ’’صولة الابطال’’.. انقذت 3 مدن من ’’غزوة عيد الاضحى’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ديالى
كشف اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الاربعاء 7 اب 2019، عن تفاصيل عملية صولة الابطال ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ديالى تكشف عن عملية ’’صولة الابطال’’.. انقذت 3 مدن من ’’غزوة عيد الاضحى’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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