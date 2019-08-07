2019/08/07 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ديالى

كشف اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الاربعاء 7 اب 2019، عن تفاصيل عملية صولة الابطال ال...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ديالى تكشف عن عملية ’’صولة الابطال’’.. انقذت 3 مدن من ’’غزوة عيد الاضحى’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ديالى تكشف عن عملية ’’صولة الابطال’’.. انقذت 3 مدن من ’’غزوة عيد الاضحى’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).