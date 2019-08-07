2019/08/07 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الأربعاء، بمقتل فردين من قوات الحرس الثوري، في اشتباكات مع مسلحين في منطقة بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع تركيا.ولم يقدم التلفزيون مزيدا من التفاصيل حول الحادثة التي أودت بحياة العنصرين، وفق ما نقلت “رويترز”.وتدور اشتباكات من وقت لآخر في غرب إيران، بين قوات الأمن وجماعات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع “مسلحين” وكالة خطوة برس.

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