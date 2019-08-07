أردوغان يدخل في لعبة تصريحات عن شرق الفرات

2019/08/07 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوضع في شمال شرق سوريا يبدو منفتحا على جميع الاحتمالات في ضوء تعنت تركيا ورفضها أي مقترحات لا تستجيب لرغبتها في وضع

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