2019/08/07 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – التقى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الثلاثاء بنظيره الأميركي ريك بيري في واشنطن، حيث أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء التهديدات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توافق أميركي سعودي لتأمين إمدادات الطاقة رغم تهديدات إيران للملاحة البحرية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توافق أميركي سعودي لتأمين إمدادات الطاقة رغم تهديدات إيران للملاحة البحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).