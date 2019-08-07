الانباري: الأميركان انسحبوا من 70 إلى عين الأسد لفتح ممرات آمنة لداعش

2019/08/07 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مدير مكتب بدر في الانبار قصي الأنباري، الابربعاء، عن انسحاب القوات الامريكية المتجفله في قاعدة ٧٠ في الرطبة والاتجاه نحو قاعدة عين الاسد، عازيا ذلك الى فتح ممرات أمنه لهم داخل الانبار.وقال الانباري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الامريكان انسحبوا من قاعدة 70 في قضاء الرطبة لفسح المجال امام تنظيم داعش الإجرامي للتجول […]

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