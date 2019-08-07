‘داعش’ تُنشئ ‘خلايا ولادة جديدة’ في سوريا والعراق

2019/08/07 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء، أن جماعة “داعش” الوهابية قامت في الأشهر الأخيرة بتوسع وتعزيز شبكة سرية في سوريا والعراق.وقال المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية جلين فاين، في تقرير حول مايسمى بـ”نجاح التحالف في الحرب ضد تنظيم داعش”: “واصل تنظيم داعش الإرهابي خلال فترة (نيسان/أبريل- تموز/يوليو 2019)، الانتقال من تكتيكات الاحتفاظ بالأراضي بمفرده …

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