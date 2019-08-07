التربية تتخذ قرارا صارما بحق إدارات المدارس التي حققت نسب نجاح متدنية: اعفاء عام

2019/08/07 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق أعلن المفتش العام لوزارة التربية، رائد كاظم الحداد، عن إجراءات جديدة في متابعة نتائج الإمتحانات العامة للصفوف المنتهية مؤكدا ان مكتبه استحصل موافقة وزير التربية على إحالة إدارات المدارس ومعاونيهم والمعلمين والمدرسين والمشرفين الى التحقيق ممن حققت نسب نجاح متدنية في الإمتحانات العامة.وقال الحداد في بيان حصل عليه “يس عراق” ان “التوجيه […]

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