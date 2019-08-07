بالصور.. حريق يلتهم معملاً للحلويات في الكاظمية

2019/08/07 | 14:03

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{بغداد: الفرات نيوز} نشب حريق ظهر اليوم الاربعاء في معمل لصناعة الحلويات بمدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.

وأخمدت فرق الأطفاء الحريق الذي لم تعرف أسبابه وأتى على المعمل وتسبب بخسائر كبيرة فيه.انتهى

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