كمرك طريبيل يحقق ايرادا يوميا تجاوز المليار وربع المليار دينار

2019/08/07 | 14:04

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(المستقلة)..اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأربعاء، عن تسجيل مركز كمرك طريبيل الحدودي ايراداً يوميا امس الثلاثاء فاق المليار وربع المليار دينار .

وقالت الهيئة في بيان لها، ان استمرار التزايد في معدلات الأيرادات المتحققة في اغلب مراكزها الكمركية ياتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة هناك فضلا عن الأدارة المتميزة خلال الفترة الحالية .

اضافت ، ان ايراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي والذي يخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية وبهذا تكون مسجلة أعلى ايراد يرفد الموازنة العامة للدولة بعد الأيرادات النفطية رغم التحديات والمعوقات والنقص الحاد بأعداد الموظفين المؤهلين وانعدام أدنى متطلبات ووسائل واجهزة العمل الكمركي.

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