الانباري: الأميركان انسحبوا من 70 إلى عين الأسد لفتح ممرات آمنة لداعش

2019/08/07 | 14:04

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بغداد :سومر نيوز

كشف مدير مكتب بدر في الانبار قصي الأنباري، الابربعاء، عن انسحاب القوات الامريكية المتجفله في قاعدة ٧...

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