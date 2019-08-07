زعيم ”المخدرات والدعارة“.. من هو حجي حمزة الشمري؟

2019/08/07 | 14:04

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عملية أمنية أعلنت عن تنفيذها السلطات العراقية، يوم الاثنين الماضي، واسفرت عن إلقاء القبض على حجي حمزة الشمري ”زعيم...

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