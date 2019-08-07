المالية النيابية تخطر المواطنين بموازنة 2020:

2019/08/07 | 14:04

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بغداد/سومر نيوز

كشف نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي، الاربعاء، عن وجود عجز في موازنة 2020، داعيا ال...

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