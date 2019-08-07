2019/08/07 | 14:04

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التربية تقرر اعفاء واحالة ادارات مدارس للتحقيق بسبب النسب المتدنية للنجاح

اعلن المفتش العام لوزارة التربية رائد كاظم الحداد، الاربعاء، عن

إجراءات جديدة في متابعة نتائج الإمتحانات العامة للصفوف المنتهية

مؤكدا ان مكتبه استحصل موافقة وزير التربية على إحالة إدارات المدارس

ومعاونيهم والمعلمين والمدرسين والمشرفين الى التحقيق ممن حققت نسب

نجاح متدنية في الإمتحانات العامة. وقال الحداد في بيان" ان التوجيه تضمن كذلك عدم منح أي مسؤولية

إدارية او مناصب إشرافية لمدة (3) سنوات لمدراء المدارس ومعاونيهم

والمشرفيين مشيرا الى ان ذلك يأتي ضمن إهمالهم في أداء واجباتهم

الوظيفية وفقا للأنظمة والتعليمات التربوية.



وان مسؤولياتنا الرقابية

تحتم علينا عدم التهاون او محاسبة المقصرين مثلما كانت لنا دعوى

بتكريم المتميزين ضمانا لتحسين العملية التربوية والإرتقاء بالمستوى

العلمي لطلبتنا.جدير بالذكر ان مكتب المفتش العام لوزارة التربية يواصل متابعته

لنتائج الإمتحانات العامة للمراحل المنتهية في المديريات العامة

للتربية في بغداد واصدر سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تحسين العمل

التربوي في الوزارة.

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