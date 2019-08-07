“بالفديو”.. مخرجة وناشطة سورية تعترف ب*** “دون علاقة شرعية”: لم أشعر بالعار

2019/08/07 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق كشفت مخرجة الأفلام السورية والناشطة النسوية، دارين حليمة، أن ردود الأفعال على منشور أعلنت فيه انها مارست الجنس من دون علاقة شرعية، “كانت أقل عدوانيةً مما تصورت”.وقالت لقناة “بي بي سي” “توقعت هجوماً أكبر وأكثر قسوة خصوصاً من النساء، لكني فوجئت على وجه الخصوص بأعداد النساء اللواتي أحببن ما كتبت وقمن […]

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