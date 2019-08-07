ملاحقة في ديالى تنتهي بقتل أربعة إرهابيين: نتائج جديد لـ

2019/08/07 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ديالى

تمكنت القوات الامنية، من قتل 4 ارهابيين بعد ملاحقتهم في منطقة وادي الكلال في ديالى.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقت "العهد

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