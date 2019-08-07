2019/08/07 | 14:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد/ حوار الصباح .. الكمان والرق في عالم الموسيقى الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: hI6GFBj03nU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد/ حوار الصباح .. الكمان والرق في عالم الموسيقى الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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