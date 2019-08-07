الاستخبارات العراقية تحبط تهريب كميات كبيرة من الادوية قادمة من سوريا

2019/08/07 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الاربعاء عن احباط محاولة متسللين لتهريب كمية كبيرة من الادوية قادمة من سوريا عبر قضاء سنجار.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة ٧٢ الفرقة ١٥ وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إحباط عملية تهريب لكمية كبيرة من الأدوية قام بها متسللون عبر الحدود العراقية السورية باتجاه قرية بير جاري التابعة لناحية الشمال بقضاء سنجار في الموصل.

واضاف البيان ان المفارز الاستخبارية تمكنت من الاستيلاء على الأدوية ومصادرتها .

وتابع البيان انه في الوقت الذي تم فيه اتخاذ الإجراءات القانونية الاصولية تجاه الأدوية وإحالتها للجهات المعنية .

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