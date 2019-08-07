بعد 40 عاما.. أصحاب نظرية الجاذبية الفائقة يفوزون بجائزة تساوى 3 ملايين دولار

2019/08/07 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، سيحصل العلماء سيرجيو فيرارا ودانييل فريدمان وبيتر فان نيوينهويزن على جائزة خاصة في الفيزياء الأساسية لصياغتهم للجاذبية الفائقة عام 1976، وفق ما أعلنه ممثلو جائزة الابتكار.

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