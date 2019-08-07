2019/08/07 | 14:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الطلب على الشحن الجوي عالميا انخفض 4.8 بالمئة في يونيو حزيران.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض الطلب العالمي على الشحن الجوي 4.8% في يونيو ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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