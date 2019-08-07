انخفاض الطلب العالمي على الشحن الجوي 4.8% في يونيو

2019/08/07 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطلب على الشحن الجوي عالميا انخفض 4.8 بالمئة في يونيو حزيران.

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