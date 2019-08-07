2019/08/07 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الطبابة في الحشد الشعبي، الأربعاء، حجم مشاركتها في عملية إرادة النصر الثالثة في قاطعي ديالى ونينوى.وذكر بيان للطبابة وتلتقه وكالة صدى , ان ” المديرية شاركت بشكل فاعل في عمليات إرادة النصر الثالثة في قاطعي ديالى ونينوى بأكثر من 50 عجلة إسعاف وخمس عشرة مفرزة طبية متنقلة لتقديم الإسناد الطبي للقطعات “.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مديرية الطبابة للحشد تعلن حجم مشاركتها في عملية إرادة النصر الثالثة بقاطعي ديالى ونينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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