الاطاحة بخلية للانتحاريين بعملية امنية في ديالى

2019/08/07 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطاحت قوة امنية مشتركة بخلية للانتحاريين في محافظة ديالى .وقال مصدر امني ” ان قوة امنية مشتركة اطاحت بخلية للانتحاريين بأطراف حوض الندا شرق بعقوبة “.واضاف :” ان العملية اسفرت عن مقتل اربعة أنتحاريين، كانوا يخططون لشن هجمات انتحارية في ديالى تحت مسمى (غزوة الاضحى).

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