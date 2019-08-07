2019/08/07 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي النفط الرياضي، ضم مدرب اللياقة ضياء ناجي إلى الكادر التدريبي لفريق الكرة.وذكر النادي في بيان ، أن “الهيئة الإدارية ل‍نادي النفط، قررت إضافة ضياء ناجي لطاقم تدريب فريق كرة القدم في النادي للعمل كمدرب للياقة البدنية”.وبين النادي، أن “كادر قيادة الفريق اكتمل وسيضم مشتاق كاظم مديراً للفريق والكابتن يحيى علوان مدرباً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناجي يلتحق بالكادر التدريبي لنادي النفط) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناجي يلتحق بالكادر التدريبي لنادي النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).