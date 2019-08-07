اعتقال عصابة للإتجار بالبشر تضم 8 نساء في بغداد

2019/08/07 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمنى عن اعتقال عصابة للإتجار بالبشر تضم ثماني نساء في بغداد.

واكد المصدر، ان قوة من اللواء الثالث شرطة اتحادية، وبإسناد مفارز الاستخبارات، تمكنت من اعتقال عصابة متخصصة بالإتجار بالبشر، مكونة من ثماني نساء ورجل، مؤكدا أن عملية إلقاء القبض تمت بالجرم المشهود وسط العاصمة بغداد، بالتعاون مع قسم الإتجار بالبشر في الرصافة، وبحسب قرار قاضي تحقيق الكرادة، مشيرا الى إحالتهم للجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية.

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