فرنسا تستقبل 151 امراة وطفل ايزيديين

2019/08/07 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خاص ستستقبل وزارة الداخلية الفرنسية الوجبة الثالثة من النساء الايزيديات واطفالهن عصر اليوم الاربعاء 7 أغسطس،2019 وعددهم 151 شخص جميعهم من النساء والأطفال وضحايا تنطيم داعش الارهابي عام 2014، ضمن برنامج استقبال لاجئين يشمل 100 امرأة وعوائلهن من الايزيديات بطائرة خاصة.وقامت فرق المنظمة الدولية للهجرة في العراق بمساعدة الأسر الايزيدية قبل …

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