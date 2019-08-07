2019/08/07 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت مجموعة زين أن أرباحها الصافية النصف سنوية سجلت ارتفاعا بنسبة 13% لتصل إلى نحو 97 مليون دينار (321 مليون دولار)، مقارنة مع 86 مليون دينار (287 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم 22 فلس.وكشفت المجموعة التي تملك وتدير ثمان شبكات اتصالات متطورة في منطقة الشرق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة زين للاتصالات تحقق قفزة كبيرة في إيراداتها لتصل إلى 2.7 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعة زين للاتصالات تحقق قفزة كبيرة في إيراداتها لتصل إلى 2.7 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).