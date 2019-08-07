بالفيديو.. رد ناري من نائب عن محافظة ميسان على وزير المالية فؤاد حسين

2019/08/07 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق رد النائب عن محافظة ميسان، علي اللامي، اليوم الاربعاء، على وزير المالية فؤاد حسين خلال جلسة نقاش في البرلمان، حيث اتهمه بتزويد الاقليم بالاموال وعدم منح اموال محافظة ميسان من البترودولار والتي تطلب منذ 2014.

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