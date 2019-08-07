2019/08/07 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوّى انفجار ناجم عن “هجوم” في مقر وكالة الضرائب في كوبنهاجن مُلحِقًا بها أضرارًا، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن الشرطة الدنماركية، التي أشارت الى أنّه من السابق لأوانه معرفة الجهة المسؤولة عن الإنفجار.وأدّى الإنفجار إلى توقف القطارات في منطقة نوردهافن التي تقع إلى الشمال مباشرة من وسط كوبنهاجن.وقالت الشرطة لقناة “تي.في 2” …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار يهزّ مقرّ وكالة الضرائب في كوبنهاغن الدانمارك النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار يهزّ مقرّ وكالة الضرائب في كوبنهاغن الدانمارك) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار يهزّ مقرّ وكالة الضرائب في كوبنهاغن الدانمارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).