2019/08/07 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترامب: تباحثنا مع سيئول لزيادة مدفوعاتها مقابل تأمين الحماية لها

اخبار مباشرة

ترامب: تباحثنا مع سيئول لزيادة مدفوعاتها مقابل تأمين الحماية لها من جارتها الشمالية

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: تباحثنا مع سيئول لزيادة مدفوعاتها مقابل تأمين الحماية لها من جارتها الشمالية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: تباحثنا مع سيئول لزيادة مدفوعاتها مقابل تأمين الحماية لها من جارتها الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).