نائب يدعو إلى زيادة التخصيصات المالية لدائرة نقل الكهرباء في ديالى

2019/08/07 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس لجنة متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة ديالى النائب برهان المعموري، اليوم الاربعاء، إلى زيادة التخصيصات المالية وتعزيز الكوادر الهندسية لفرع شبكة نقل الطاقة الكهربائية للمحافظة.

وقال المعموري في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "يعتبر فرع شبكة نقل الطاقة الكهربائية لمحافظة ديالى من أهم الدوائر الحكومية في المحافظة"، مبيناً انه "كان لها دور كبير في إعادة الكثير من خطوط نقل الطاقة التي كان يتم تفجيرها على يد العصابات الإرهابية في السنوات السابقة".

وأضاف إن "الكوادر الهندسية العاملة في هذه الدائرة بذلت جهود مضنية في سبيل تأهيل شبكة الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى"، مطالباً "الجهات المعنية بتعزيز تلك الكوادر وبما يتلاءم مع الحاجة الفعلية للمحافظة".

وأوضح انه "على الرغم من قلة التخصيصات المالية المرصودة لهذه الدائرة إلا أنها تقوم بمهام عملها بصورة جيدة"، داعياً إلى "زيادة تلك التخصيصات وبما يتناسب مع حجم العمل الذي تقوم به ولتحقيق الفائدة المرجوة منها".

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