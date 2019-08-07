2019/08/07 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت القوات الامنية اهدافا لتنظيم داعش في المنطقة الواقعة بين ديالى وصلاح الدين .وقال مصدر امني :” ان القوات الامنية قصفت بقذائف الهاون 3 أهداف لتنظيم داعش في حوض مطيبيجة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين “.واضاف:” ان القصف نفذ بعد رصد تحركات لارهابيي داعش في المنطقة “.على صعيد متصل القت قوات من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف اهداف لداعش والقبض على عدد من المطلوبين في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف اهداف لداعش والقبض على عدد من المطلوبين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).