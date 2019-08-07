الصحة والبيئة: بابل اول محافظة بعد السليمانية تمنع استخدام اكياس النايلون

2019/08/07 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، عن اتخاذ الحكومة المحلية في محافظة بابل قرارا بمنع استخدام اكياس النايلون في افران ومخابز المحافظة، واستبدالها بالاكياس الورقية الصديقة للبيئة.واكد محافظ بابل، كرار صباح العبادي، على ضرورة تفعيل القرارات اللازمة التي تسهم في تحسين الوضع البيئي والصحي، موضحا ان اي تجاوز يلحق الاذى بصحة وسلامة المواطن وبيئته يعتبر خط احمر لا يمكن السكوت عنه.

مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون اشار الى ان هذا القرار الذي اتخذه مجلس حماية وتحسين البيئة في اجتماعه صباح اليوم برئاسة محافظ بابل، جاء نتبجة جهد القطاع البيئي والحملة الوطنية الاعلامية التوعوية التي نفذتها دائرة التوعية والاعلام البيئي وجهود دائرة حماية وتحسين بيئة الفرات الاوسط في متابعة كل ما يخدم الواقع البيئي والارتقاء به في البلاد، مضيفا ان الاسبوع الذي يليه ستكون الحملة التوعوية في محافظات الرمادي والموصل والبصرة.

من جانبه بيّن مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في الفرات الاوسط كريم عسكر ان اجتماع مجلس حماية البيئة من اولى قراراته اليوم قرار منع استخدام اكياس النايلون واستبدالها بالاكياس الورقية، موضحا ان هناك قرارات اخرى سنعلن عنها لاحقا تخص تحسين الوضع البيئي في المحافظة.

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