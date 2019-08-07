ضبط مسافر ايراني بحوزته

2019/08/07 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن ضبط مسافر أيراني بحوزته مادة مخدرة نوع حشيشه في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط.وذكرت الهيئة خلال بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "تمت عملية الضبط من قبل مفرزة مكافحة المخدرات والدوائر الساندة لها في المنفذ قبل دخوله صالة المسافرين، تبين بعد التفتيش بحوزته مادة مخدرة نوع حشيشه بوزن (30 غم)".واضاف البيان، انه "تم إحالة المسافر والمضبوطات وفق محضر أصولي الى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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