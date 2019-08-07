2019/08/07 | 14:27

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مصدر: «أيادٍ خفية» أحرقت مشروع دواجن الديوانية والخسائر فادحة

كلمة -

بغداد

افاد مصدر محلي في محافظة الديوانية، يوم الاربعاء، باندلاع

حريق في مشروع دواجن الديوانية، واتهم «أيادٍ خفية» بالحادث على حد

تعبيره.

وقال المصدر لموقع السومرية نيوز، وتابعه «موقع كلمة

الإخباري» "إن حريقا اندلع في مشروع دواجن الديوانية".

وأشار الى أن "النيران اندلعت في مساحات واسعة من القاعات الخاصة

بالدواجن في المشروع".

وبحسب المصدر، فإن "الخسائر كانت فادحة ولم تقدر قيمتها حتى الان،

مشيرا الى فتح تحقيق بملابسات الحادث".

من جانبه افاد مصدر مسؤول في ادارة المشروع، بأن أياد خفية تقف وراء

اندلاع النيران، مشيرا الى ان الحريق جاء بفعل فاعل يقف وراءه جهات

تضررت من قرار منع الاستيراد الذي اقرته الحكومة مؤخرا.

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