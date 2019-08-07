2019/08/07 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزارة التربية تحيل إدارات مدارس ومعاونيهم إلى التحقيق لهذا السبب

كلمة -

بغداد

وجهت وزارة التربية، يوم الاربعاء، بإعفاء واحالة ادارات

المدارس ومعاونيهم والمعلمين والمدرسين التي حققت نسب نجاح متدنية

خلال الامتحانات الى التحقيق.

وقال المفتش العام للوزارة رائد كاظم الحداد في بيان ورد إلى

«موقع كلمة الإخباري»، ان "مكتبه استحصل موافقة

وزير التربية على إحالة إدارات المدارس ومعاونيهم والمعلمين

والمدرسين والمشرفين الى التحقيق ممن حققت نسب نجاح متدنية في

الامتحانات العامة".

واضاف الحداد ان "التوجيه تضمن كذلك عدم منح أي مسؤولية إدارية او

مناصب إشرافية لمدة (3) سنوات لمدراء المدارس ومعاونيهم

والمشرفيين"، مشيرا الى ان "ذلك يأتي ضمن إهمالهم في أداء واجباتهم

الوظيفية وفقا للأنظمة والتعليمات التربوية".

وتابع ان "مسؤولياتنا الرقابية تحتم علينا عدم التهاون او محاسبة

المقصرين مثلما كانت لنا دعوى بتكريم المتميزين ضمانا لتحسين

العملية التربوية والإرتقاء بالمستوى العلمي لطلبتنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تحيل إدارات مدارس ومعاونيهم إلى التحقيق لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تحيل إدارات مدارس ومعاونيهم إلى التحقيق لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).