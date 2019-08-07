وزير الداخلية الياسري يوجه بحل جميع مشاكل المواطنين المتعلقة بدوائر المرور فوراً

2019/08/07 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الأربعاء، دوائر المرور كافة بالعمل الفوري على حل جميع مشكلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم.وذكر بيان لوزارة الداخلية وتلقته وكالة صدى ,، أن “وزير الداخلية اجرى جولة تفقدية في مديرية المرور العامة والتقى بالمدير العام اللواء زهير عبادة وكبار الضباط ومدراء الاقسام، فضلا عن لقاءه بعدد من المواطنين والاستماع لشكواهم”.واوعز

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