اعتقال الإرهابي ابو شاهر في كركوك

2019/08/07 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، بإلقاء القبض على الإرهابي ابو شاهر في كركوك.

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