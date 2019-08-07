سعر مثقال الذهب في العراق

2019/08/07 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر أسعار الذهب العالمي في ارتفاع لتسجل رقما قياسيا جديدا الآن في البورصة العالمية نتيجة إرتفاع وتيرة الطلب على ملاذات آمنه بسبب التوترات العالمية ..

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