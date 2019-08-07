المكون الفيلي في واسط يهدد باللجوء الى الامم المتحدة لاستحصال حقوقه

2019/08/07 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هدد المكون الفيلي في محافظة واسط، اليوم الأربعاء، باللجوء إلى الأمم المتحدة لاستحصال حقوقه في المحافظة، مشيرا الى تعرضه لمأساة من قبل الاحزاب السياسية.

وقال ممثل المكون بمجلس واسط حيدر هشام الفيلي لـ "الغد برس"، أن "جلسة مجلس واسط يوم أمس الثلاثاء شهدت خروقات كبيرة ومخالفة للقانون تمثلت بإعفاء مدير هيئة استثمار المحافظة ومعاون مدير عام التربية للشؤون الفنية من منصبيهما".

واضاف الفيلي أن "أعضاء المجلس حولوا جلسة يوم أمس إلى سرية دون سابق إنذار بل بناءً على طلب من أحد الأعضاء وقاموا بإقالة المسؤولين الاثنين وهما ينتميان للمكون الفيلي".

وتابع أن "المكون سيطرق جميع الأبواب للإبقاء على مستحقاته داخل المحافظة"، مشيرا إلى أنه "سيذهب إلى القانون والمحاكم المختصة وثم اطلاع المرجعية الدينية على كل يجري في واسط كونها الراعي الوحيد لوحدة الشعب العراقي".

ولفت الى انه "في حال لم يتم الاستجابة لمناشداتنا فإن طريق الأمم المتحدة سيكون مفتوحا أمام لعرض المأساة التي نتعرض لها في المحافظة من قبل الأحزاب السياسية".

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