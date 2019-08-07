2019/08/07 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول) قام في الأشهر الأخيرة بتوسع وتعزيز شبكة سرية في سوريا والعراق.

وقال المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية جلين فاين، في تقرير حول نجاحات التحالف في الحرب ضد تنظيم "داعش": "واصل تنظيم داعش الإرهابي خلال فترة (نيسان/أبريل- تموز/يوليو 2019)، الانتقال من تكتيكات الاحتفاظ بالأراضي بمفرده إلى حركات التمرد في سوريا، وقام بتعزيز قدرات المتمردين في العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الامريكية: داعش عزز نشاطه خلال الشهرين الماضيين في سوريا والعراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الامريكية: داعش عزز نشاطه خلال الشهرين الماضيين في سوريا والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).