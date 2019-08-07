2019/08/07 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين

افتتح محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل ومدير عام دائرة صحة صلاح الدين عمر صباح شفيق، ردهة الطوارئ في مستشفى صلاح الدين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح ردهة الطوارئ والمفراس الحلزوني في مستشفى صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح ردهة الطوارئ والمفراس الحلزوني في مستشفى صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).