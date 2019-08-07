2019/08/07 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمايات محافظ الموصل يعتدون على صحفي والأخير يلجأ الى القضاء) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حمايات محافظ الموصل يعتدون على صحفي والأخير يلجأ الى القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).