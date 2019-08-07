امريكا تتخذ قرار بــ

2019/08/07 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

اتخذت الولايات المتحدة الأميركية، قرارا يقضي بمنع دخول أراضيها دون تأشيرة فيزا لمواطني 38 دولة مدرجة في برنامج الإعفاء من التأشيرة VWP، الذين سافروا أو تواجدوا في كوريا الشمالية وإيران والعراق والسودان وسوريا وليبيا والصومال واليمن بعد الأول من مارس عام 2011.

وبحسب الموقع الرسمي له...

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