“بطرس الأكبر” يتصدر قائمة السفن الحربية الأكثر فتكاً

2019/08/07 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفوق الطراد الروسي الذي يحمل اسم القيصر بطرس الأكبر، خطورةً سائر السفن الحربية المتوفرة حاليًا في العالم، في نظر صحيفة أمريكية تتخصص في الشؤون العسكرية.ولذلك يتصدر هذا الطراد قائمة السفن الحربية “الأكثر فتكاً ” .ويشار إلى أن “بطرس الأكبر” البالغ طوله 250 مترا، أي 80 في المائة من طول حاملة الطائرات الأمريكية، مدجج …

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