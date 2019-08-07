ابو مهدي المهندس : الاولوية في مناطق سهل نينوى لمركزية الامن وحفظ التنوع بين جميع المكونات

2019/08/07 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ، ان الأولوية في مناطق سهل نينوى تتركز على حفظ التنوع ومركزية الأمن وتجنب التوتر وتوفير بيئة مناسبة لجميع المكونات .واشار المهندس خلال زيارته اليوم كنيسة مارت شموني في محافظة نينوى ، التي وصلها امس للاشراف على عمليات ارادة النصر الثالثة ، الى ” اهمية […]

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