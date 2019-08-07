اعتقال داعشية ألمانية فرت مع زوجها من قوات كوردية سورية

2019/08/07 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتقلت السلطات الألمانية سيدة بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وقال ممثلو الادعاء، الأربعاء، إن سيبل إتش - التي لم يُذكر اسمها الأخير تماشيا مع قوانين الخصوصية - تواجه أيضا تهمة ارتكاب جرائم حرب وحيازة أسلحة.

ويزعمون أن المواطنة الألمانية سافرت إلى سوريا مع زوجها عام 2016 للانضمام إلى تنظيم داعش، وانتهى بها المطاف في مدينة الموصل العراقية.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن الادعاء إن الزوجين عاشا في منازل استولى عليها التنظيم المتطرف، وأنها أدارت أسرتها لدعم عمل زوجها كممرض في مستشفى تابع لداعش.

وعندما بدأ سقوط داعش، فرا عبر المناطق التي يسيطر عليها الكورد في الشمال، واعتقلا عام 2017.

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